Uutinen

Etelä-Saimaa: PEPO teki jatkosopimuksia pelaajiensa kanssa Lappeenrannan PEPO on tehnyt sopimuksen jatkosta Tuomo Kaltion, Nikke Veikkasen ja Paavo Kurkaan kanssa. B-nuorista nousee PEPOn edustuksen sopimuspelaajaksi hyökkääjä Jarno Silvast, ja paluumuuttajana FC Lahti Akatemiasta sopimuksen on tehnyt Eetu Suoraniemi. PEPOlla on nyt 17 pelaajasopimusta, ja neuvotteluja käydään vielä muutamista sopimuksista. PEPOn tiedotteen mukaan tammikuussa pelattavassa AviaSport Areenassa järjestettävässä turnauksessa nähdään muutamia mielenkiintoisia testipelaajia. Lue koko uutinen:

