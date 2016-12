Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikeva-kodin työntekijöiden korvaukset jäävät Eksoten maksettavaksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on hävinnyt hovioikeudessa 18 työntekijän työsuhteen päättämistä koskevan riidan. Se joutuu maksamaan korvauksia irtisanotuille entisille Mikeva-kodin työntekijöille. Itä-Suomen hovioikeus on linjannut, että Eksoten ottaessa lappeenrantalaisen Mikeva-kodin omaksi toiminnakseen, kyseessä oli liikkeen luovutus. Se tarkoittaa, että Mikevan työntekijöiden irtisanomisen peruste on ollut liikkeen luovutus ja työnantajan velvoitteet ovat todellisuudessa siirtyneet Eksotelle. Koska Eksote on jättänyt siirtämättä työntekijät palvelukseensa, Eksote on velvollinen maksamaan korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Mikeva-kodin toiminta siirtyi Eksotelle vuosien 2013 ja 2014 vaihteessa. Hovioikeus vapautti Mikeva-yhtiön korvausvelvollisuuksista. Hovioikeus katsoo, että Mikevalla on ollut Lappeenrannan-liiketoimintansa päättymisen vuoksi laillinen irtisanomisperuste. Siksi Mikeva ei ole vastuussa työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä eikä joudu siitä korvausta maksamaan. Käräjäoikeus oli vuonna 2015 määrännyt sekä Eksoten että Mikevan maksamaan entisille työntekijöille korvauksia yhteisvastuullisesti. Eksote ja Mikeva vaativat hovioikeudessa kanteen hylkäämistä. Käräjäoikeuden aiemmin määräämät korvaukset jäivät hovioikeuden päätöksellä yksin Eksoten maksettavaksi. Osa korvauksista maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle. Hovioikeus korotti valtaosaa Mikevan entisten työntekijöiden korvauksia verrattuna käräjäoikeuden päätökseen. Suurin osa sai hovioikeudessa korvaukseksi puolen vuoden palkan. Oikeuskulut jäivät osapuolten itsensä maksettaviksi. Hovioikeuden päätökseen on mahdollista hakea valituslupaa. Mikeva-kodin nykyinen nimi on Pienniemenkadun palvelukoti, ja se sijaitsee Sammonlahden alueella. Lue koko uutinen:

