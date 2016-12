Uutinen

Etelä-Saimaa: Laskettelukeskus Freeski sai Ruokolahti-palkinnon Ruokolahden Freeski Ky on tämän vuoden Ruokolahti-palkinnon saaja. Freeskin omistamasta ja ylläpitämästä laskettelu- ja vapaa-ajan alueesta on muodostunut merkittävä maakunnallinen toimija Etelä-Karjalan harvalukuisten hiihtokeskusten joukossa. Freeskin hiihto- ja ulkoilualue on merkittävä lisä erityisesti lasten ja nuorten ulkoilumahdollisuuksiin Ruokolahdella ja lähikunnissa. Freeskin tarjoamat harrastusmahdollisuudet houkuttelevat matkailijoita myös Venäjältä, palkinnon myöntämisperusteissa sanotaan. Freeski Ky on perustettu vuonna 2006 ja se on toiminut aina ja toimii edelleen vahvasti perheyrityksenä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/07/Laskettelukeskus%20Freeski%20sai%20Ruokolahti-palkinnon/2016521612983/4