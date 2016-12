Uutinen

Etelä-Saimaa: Korutaide esittäytyy Lappeenrannan taidelainaamossa Lappeenrannan taidelainaamon galleriassa on mahdollisuus tutustua joulukuussa monipuolisesti korutaiteeseen. Kaakkoissuomalaisilta tekijöiltä on sekä esillä että myynnissä korutaidetta. Näyttelyssä ovat mukana Hanna Ryynänen, Sirja Knaapi, Tiina Rajakallio, Antti Nieminen, Jenni Sokura, Maria Nuutinen, Ulla Ahola ja Tarja Tuupanen. Heiltä on sekä käytettäviä koruja että objekteja. Jatkossakin korutaidetta nähdään aiempaa enemmän Lappeenrannan taidelainaamossa. Näyttelyn toteuttanut Korutaideyhdistys on liittynyt Kaakon taide ry:hyn, joka ylläpitää taidelainaamotoimintaa. — Toivon ja uskon, että esillä olevan näyttelyn lisäksi korutaiteilijat aktivoituvat lainaamossa viimeistään alkuvuodesta, Korutaideyhdistyksen puheenjohtaja Jenni Sokura sanoo. Lappeenrannan taidelainaamo sijaitsee pääkirjaston kanssa samassa rakennuksessa Valtakadun ja Oksasenkadun kulmassa. Korutaidetta on siellä esillä 7. tammikuuta saakka. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/07/Korutaide%20esitt%C3%A4ytyy%20Lappeenrannan%20taidelainaamossa/2016121617460/4