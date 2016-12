Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Epäillyn nimen julkaisusta Etelä-Saimaa julkaisee poikkeuksellisesti Imatran surmista epäillyn nimen jo ennen oikeuden langettamaa tuomiota. Lehtemme perusperiaate on, että julkaisemme rikosuutisissa yli kahden vuoden vankeustuomion saaneiden nimet. Nimi julkaistaan yleensä vasta tuomion jälkeen, sillä oikeusjärjestelmämme perustuu siihen, että syyllisyyden tai syyttömyyden ratkaisee tuomioistuin. Nimi saatetaan kuitenkin jättää julkaisematta myös yli kahden vuoden tuomioissa, jos tämän katsotaan olevan tarpeen rikoksen uhrin suojaamiseksi. Näin voi olla esimerkiksi seksuaalirikosten kohdalla. Imatran tapauksessa nimen julkaisua jo ennen tuomiota puoltaa kaksi seikkaa. Ensinnäkään tekijän henkilöllisyydestä ei ole epäilystä. Poliisi otti hänet kiinni surmapaikalta. Tämän päivän vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen asiasta ei ole epäilystäkään. Toiseksi teko on koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen raaka. Se rinnastuu esimerkiksi taannoisiin koulusurmiin, joiden kohdalla olemme myös julkaisseet syytetyn nimen jo tutkintavaiheessa. Käytämme uutisissamme myös syytetyn toista nimeä, jotta emme leimaa muita samannimisiä. Eeva Sederholm Kirjoittaja on Etelä-Saimaan vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/07/Kommentti%3A%20Ep%C3%A4illyn%20nimen%20julkaisusta/2016121619076/4