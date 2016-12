Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan koulun piharemontti valmistui Kaukaan koulun kolmasluokkalaiset Maiju Pullinen, Eveliina Vesterinen ja Viljami Liukkonen ovat ottaneet koulun uudistetun pihan innolla vastaan. — Uusi kiipeilyteline on todella kiva, Pullinen sanoo. Vesterisen ja Liukkosen mielestä uusi piha on hyvin toteutettu, ja käyttöön on tullut paljon mukavia laitteita. Kaukaan koulun piharemontin valmistumista juhlistettiin vanhempaintoimikunnan järjestämissä avajaisissa torstaina 1. joulukuuta. Kaukaan koulun rehtorin Ilona Wilskan mukaan pihasta on tullut monipuolinen ja onnistunut, vaikka remontti viivästyi. Pihan uudistuksia ovat muun muassa uusi pallopelikenttä, monitoimikenttä, erilaiset kiipeilylaitteet ja välinevarasto. — Pelikentät viimeistellään vielä keväällä, ja niihin asennetaan hiekkatekonurmet, Wilska kertoo. Uudistus on osa Lappeenrannan kaupungin toteuttamaa laajempaa suunnitelmaa. Tarkoituksena on uudistaa koulujen piha-alueita, ja tehdä niistä kaikille avoimia lähiliikuntapaikkoja. Vastaavanlaisia uudistuksia on jo tehty Kimpisen ja Kesämäen kouluille. — Tarkoituksena on, että ihmiset voivat harrastaa pihalla liikuntaa myös kouluajan jälkeen, Wilska kertoo. Lue koko uutinen:

