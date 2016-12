Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kolmoismurhasta epäilty määrättiin vangittavaksi Etelä-Karjalan käräjäoikeus määräsi 23-vuotiaan imatralaisen Jori Juhani Lasosen vangittavaksi epäiltynä todennäköisin syin kolmesta murhasta. Syyte on nostettava viimeistään 17. maaliskuuta. Käräjäoikeus käsitteli asian ilman yleisön läsnäoloa, mutta julkisti päätöksen hetki sitten. Lasosen epäillään ampuneen kolme naista Imatran Koskenpartaalla sunnuntain vastaisena yönä. Uhrit saivat surmansa välittömästi neljästä tai viidestä kiväärin laukauksesta. Poliisi otti kiinni Lasosen paikan päältä, ja ase löytyi hänen autostaan. Valvontakameranauhojen mukaan hän ajoi surmapaikalle ravintola Vuoksenvahdin eteen, nousi autosta ja ampui naiset, jotka joutuivat uhriksi ilmeisesti täysin sattumalta. Poliisin tähän mennessä antamien tietojen mukaan epäilty ei ole kuulusteluissa kertonut mitään motiivia teolleen. Hän ei ylipäätään ole vastannut kysymyksiin. Poliisin arvion mukaan ampumisen taustalla on todennäköisesti syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä syitä. Lasonen on aiemmin syyllistynyt puukotukseen vuonna 2013, jolloin hän sai tuomion tapon yrityksestä. Samana päivänä hän syyllistyi myös törkeään rattijuopumukseen, ja yhdistetty rangaistus teoista oli kolme vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta. Hän vapautui kuitenkin jo noin vuoden kuluttua, koska oli rikoksen tekohetkellä 20-vuotias ja ensikertalainen. Keväällä 2014 Lasonen tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta kahdeksan kuukauden vankeuteen, jonka oikeus muutti yhdyskuntapalvelukseksi. Keväällä 2015 hän sai sakot luovutettuaan autonsa ajokortittomalle, joka ajoi sitä juovuksissa. Lue koko uutinen:

