Etelä-Saimaa: Granlund Saimaa ja Siluc yhdistyvät yrityskaupalla Granlund Saimaa Oy on ostanut lappeenrantalaisen insinööritoimisto Siluc Oy:n. Tiedotteen mukaan yrityskaupan tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa kiinteistöalan palveluita Etelä-Karjalassa. Granlund Saimaa Oy on talotekniikan sähkö- ja LVIA-, teollisuussähkö- ja automaatiosuunnittelun, konsultoinnin sekä kiinteistönpidon palveluiden toimittaja. Granlund-konserniin kuuluvalla yrityksellä on pääpaikka Lappeenrannassa ja toimipaikka myös Imatralla ja Kouvolassa ja noin 40 työntekijää. Siluc Oy on vuonna 1992 perustettu lappeenrantalainen insinööritoimisto, joka on erikoistunut rakennuttamiseen, rakennussuunnitteluun, rakennusten kuntokartoituksiin, kuntotutkimuksiin, rakennusalan kustannuslaskentaan sekä rakennusalan asiantuntijalausuntojen tekoon. Silucilla on viisi työntekijää. Tiedotteen mukaan Siluc Oy:n henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä Granlund Saimaan toimitiloihin vuoden 2017 alussa. Granlund Saimaa Oy:lle perustetaan kiinteistönpito-osasto, jonka vastuullisena vetäjänä aloittaa Satu Salonsaari. Siluc Oy:n toimitusjohtajana toiminut Pekka Salla vastaa hankkeiden toteuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Risto Havo jatkaa Granlund Saimaa Oy:n toimitusjohtajana. Lue koko uutinen:

