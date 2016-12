Uutinen

Etelä-Saimaa: Elämä opetti soittajapoikia ottamaan ohjat stressistä Myös muusikon elämä on kiireistä aikaa joulun alla. Hevimies Marco Hietala ja lappeenrantalaislähtöinen tenori Hannu Lepola kiertävät molemmat Suomea Lappeenrannassakin vierailevien joulukonserttien merkeissä: Hietala Raskasta joulua-kiertueella ja Lepola Rajaton-yhtyeensä joulukonserttiturneella. Molemmilla on pitkä kokemus musiikin tekemisestä ja kiertämisestä. Varsinkin kiertueet vaativat artistilta paljon. Elämä on opettanut Hietalalle ja Lepolalle stressinhallintaa ja omien rajojen kunnioittamista. — Kun ongelmat alkoivat kasautua, en voinut hyvin. Siitä opin tietoisesti havainnoimaan käytöstäni, Hietala kertoo. — Olen oppinut sen, ettei minun tarvitse olla suuna päänä joka paikassa. Otin kriisistäni kaiken irti tutkimalla itseäni, ja nyt työkykyni on parempi kuin vuosiin, pari vuotta sitten masennuksen kanssa taistellut Lepola sanoo. Lappeenrantalainen hyvinvointivalmentaja Mari Ravattinen muistuttaa, että itsensä johtaminen ja riittävä lepääminen ovat tärkeässä osassa stressin hallinnassa myös silloin, kun elämme kiireellistä aikaa Vuoden loppua kohden töitä ja tekemistä riittää muillakin kuin esiintyvillä artisteilla. Kun on paljon asiita hoidettavana, tehtävät saattavat helposti kasaantua ja aiheuttaa stressiä., sanoo — Vaatii itsen arvoistamista ja hyvää itsetuntoa, että voi tehdä asioita omasta arvomaailmasta käsin. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

