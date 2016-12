Uutinen

Etelä-Saimaa: Aku Partanen valmistautuu Lontoon MM-kisoihin aikataulussa: ”Tilanteeni on parempi kuin koskaan aiemmin tähän aikaan vuodesta” Aku Partanen treenaa jo täysillä kohti seuraavaa koitostaan. Lappeenrannan Urheilu-Miesten kilpakävelijän katse on lukittu Slovakian Dudinceen, jossa on vuorossa jo perinteeksi muodostunut 50 kilometrin kilpailu maaliskuussa. Yleisurheilun MM-kilpailut järjestetään elokuussa Lontoossa. — Tilanteeni on parempi kuin koskaan aiemmin tähän aikaan vuodesta. Olen ollut terveenä. Harjoittelukin on nautittavampaa, kun näkee treenien purevan ja huomaa menevänsä kovempaa kuin edellisellä kerralla, Partanen, 25, kertoo. Partasta valmentaa vuoden 1995 maailmanmestari Valentin Kononen, kuten moninkertaista arvokisakävijää Jarkko Kinnustakin. Kolmea kovaa harjoitusviikkoa seuraa yksi kevyt. Tavallisesti kaksikolla on keskiviikkoisin yhteiset lihaskuntoharjoitukset Helsingin Liikuntamyllyssä. Sunnuntaina Kononen vetää kävelijöille pitkän harjoituksen, jonka pituus on harjoituskauden alussa syksyllä ensin 15 kilometriä. Matkaan laitetaan viisi kilometriä lisää kolmen viikon välein. — Pidämme vauhdin samana. Se on kilpailunomainen harjoitus, eli vauhti on kuin viidenkympin kisassa. Viimeisellä kympillä nostamme sykkeen 170:een, eli menemme ihan aerobiselle kynnykselle asti. Partanen osallistui elokuussa elämänsä ensimmäisiin olympiakisoihin tänä vuonna Brasilian Rio de Janeirossa. Hänen kilpailunsa jäi kuitenkin kesken loukkaantumisen vuoksi hieman ennen 20 kilometrin väliaikapistettä. Jatkotutkimuksissa Suomessa paljastui, että keskeytykseen johtaneen viiltävän kivun aiheuttaja oli pahasti revähtänyt pakaralihas. Kävelijöillä 50 kilometrin kilpailuihin valmistautuminen ja niistä palautuminen kestää niin kauan, että niitä on järkevää kävellä vain kaksi vuodessa. Paras vire sattuu harvoin juuri kilpailupäivälle, mutta Riossa Partasen kohdalle jysähti janan ikävin ääripää. — Sen tietää, että uutta mahdollisuutta ei ihan heti ole. Toisaalta siinä on se hyvä puoli, että kisaan ei ole vaikeuksia löytää sitä latausta, että nyt näytetään mitä on treenattu, nyt on se hetki. Silloin on kyllä täysi tsemppi päällä. Tähän vuoteen asti Partanen paransi 50 kilometrin ennätystään kolme minuuttia vuodessa. Nyt putki katkesi. — Siihen pitäisi päässä taas kiinni. Uskon, että se onnistuu, kun pysyn vain terveenä ja teen juttuja, jotka on todettu hyviksi ja kehittäviksi. Sen kummempia muutoksia ei tarvitse tehdä. Olympialaisissa kilpaileminen on ollut Partasen unelma ja tavoite lapsuudesta asti. Tokion vuoden 2020 kesäolympialaiset ja mahdollisuus kuitata Rion pettymys ruokkivat jo motivaatiota arjen keskellä. Partanen on edustanut Suomea kaksissa aikuisten MM-kilpailuissa ja kerran EM-kisoissa. Pekingin vuoden 2015 MM-kisojen viisikymppisellä hän oli 18:s. Rion olympialaisten jättimäiset puitteet olivat kuitenkin vaikuttava elämys myös Partaselle. — Vähän kuin kaikkien lajien MM-kilpailut olisivat yhdessä. Kaikille urheilijoille on jonkinlainen virstanpylväs, että ylipäänsä pääsee olympialaisiin. — Päällimmäisenä jäi mieleen, miten hyvä joukkuehenki meillä oli. Se oli hienoa huomata. Meillä oli kisakylässä Suomen joukkueen olohuone, johon kokoonnuimme ja pystyimme seuraamaan kisoja televisiosta ja kannustamaan omia. Lue koko uutinen:

