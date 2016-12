Uutinen

Etelä-Saimaa: Jääskestä uutta historiatietoa Jääski-seura on julkaissut uuden Jääskeläisen. Jääskeläinen 2016 -julkaisussa on pitäjästä lähteneiden evakkojen ja heidän jälkeläistensä muistoja kotipitäjän elämästä sekä evakkotaipaleesta. Lisäksi kirja sisältää faktatietoa Jääsken teollisuudesta, kaupasta ja palveluista. Kirjassa on muun muassa katsaus Enson teollisuuteen ennen sotia sekä imatralaisen Martti Monnon tarkka kuvaus sodankäynnin etenemisestä Ensossa ja Jääskessä. — Julkaisu on valtava voimanponnistus ja yhteistyön osoitus seuran jäseniltä. Pelkästään tekstien teossa on ollut mukana yli 30 aktiivista kirjoittajaa yli vuoden ajan, kertoo julkaisun päätoimittaja Kirsi Juura. Jääskeläinen 2016 -julkaisussa on 100 sivua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/07/%20J%C3%A4%C3%A4skest%C3%A4%20uutta%20historiatietoa/2016521620480/4