Uutinen

Etelä-Saimaa: Viipurinlahdella taisteltiin saarissa— Pentti Tammisto tuli mantereelle uiden Seinällä on hääkuva. Ajan tavan mukaan se on päälle väritetty mustavalkokuva. Elsa ja Pentti Tammisto menivät naimisiin pari vuotta sodan päättymisen jälkeen vuonna 1946. On muitakin tärkeitä kuvia. Kirjahyllystä löytyvät myöhemmät sukupolvet, kuten tapana on. Pentti Tammiston elämänkuva on laitettu tuolin eteen. Vajaan joukkueen vahvuinen sotilasjoukko marssii kohti kameraa sekalaisessa varustuksessa. Kuva on otettu heinäkuun 4. päivänä vuonna 1944 Viipurinlahden länsirannalla Harjuniemessä. — Se, jolla on lakki päässä, Tammisto neuvoo itsensä tunnistamisessa. Olisi voinut olla niinkin, että kuvassa ei näkyisi lakkia eikä miestä. Miehet olivat tulleet uimalla kahden kilometrin matkan Uuraan edustalta Ravansaaresta. Tieto herättää katsomaan tarkemmin kuvaa. Yhdellä on päällään sadetakki, yhdellä mantteli. Pentti Tammiston päässä näkyy verikauhaksi nimetty sotilaslakki. Vain muutamilla on saappaat jaloissaan ja ase. — Ne eivät ole uineet, on veteraanin lyhyt selitys. Kaikki kuivalta näyttävä vaatetus oli saatu mantereen puolella vastassa olleen joukon sotilailta. Saarelta olivat miehiä seuranneet oikeastaan vain alushousut, jos nekään – ja Pentti Tammiston lakki, jossa tuotiin taskukello. Uudenmaan Rakuunarykmentin 4. eskadroonan toisen joukkueen miehet marssivat omiensa pariin. Samoilta jalansijoilta: edestä, sivulta ja takaa otettu kuvasarja on vuosikymmenten jälkeen sodan alastomuuden näyttävä kolmiosainen alttaritaulu. Taistelu kapean Uuraansalmen takana olevista Suonionsaaresta, Esisaaresta ja Ravansaaresta oli heinäkuun 4. päivänä ohi oikeastaan kohta sen alettua. Vammelsuusta Viipurin läpi vetäytynyt Ratsuväkiprikaati oli miehittänyt saaret Viipurinlahden länsipuolelta ensin eteen työnnetyiksi taisteluvartioiksi. Heinäkuun alussa saaret oli vahvennettu puolustuksen ensimmäiseksi pidettäväksi taistelulinjaksi. Tunnustelevat hyökkäykset saaria vastaan olivat alkaneet heinäkuun alussa. Pentti Tammisto seurasi saarelta idästä nousevaa myrskyä, joka puhkesi neljännen päivän aamuna noin puoli kahdeksan aikaan ilmapommituksina ja tykistön iskuina. Ylimenohyökkäys alkoi saariryhmän keskelle paria tuntia myöhemmin. Suonionsaarelle ja Esisaareen ryhmittynyt pääjoukko alkoi irtautua 3. eskadroonan sotapäiväkirjan mukaan saarilta jo kello 11:30. Puolustuslohkon tilanneilmoituksen mukaan Ravansaaren pohjoispäästä kuului kovaa pauketta vielä keskipäivän jälkeenkin. Tammisto oli tuossa joukossa. Hän ei muista, kuinka monta tuntia Ravansaaressa taisteltiin, mutta sitten tilanne todettiin toivottamaksi. Kahlattiin rantaveteen, aseet heitettiin mereen ja heittäydyttiin uimaan kohti lähintä saarta. Vihollinen ampui perään. Aamulla hyökkääjän apuna ollut sumu oli nyt uimareiden puolella. Tuli meni yli. Saariin ei voinut mennä miinoitteiden pelosta. Kykittiin rantavedessä ja jatkettiin matkaa. Yhdessä luutnantti V.Leitson tapahtumasta ottamassa kuvassa näkyy myös yksikön päällikkö polkupyöränsä kanssa odottamassa miehiä. Pentti Tammisto ei halua puhua esimiehistään nimillä. — Kun Viipurinlahdelta lähdettiin Ilomantsiin, sanottiin yksikön päällikölle, että pysy porukan mukana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/06/Viipurinlahdella%20taisteltiin%20%20saarissa%E2%80%94%20Pentti%20Tammisto%20tuli%20mantereelle%20uiden/2016521605367/4