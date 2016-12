Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaissuunnittelija koristeli Linnan puvun saimaannorpan kuvioilla – ”Puku voi toimia juhlassa keskustelun herättäjänä” Lappeenrantalainen Kaarina Tiainen jännitti tiistaina Linnan juhlien kättelyosuutta poikkeuksellisen paljon. Tiaisen suunnittelema iltapuku nähtiin ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän Linnan juhlissa. Saimaannorppa-asiantuntija Tiainen oli suunnitellut norppakuosisen puvun Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajalle Päivi Lundvallille. — Aion kyllä katsoa lähetystä. Pikkuisen jännittää, varsinkin, kun kaikki kaverit ja sukulaiset pitävät kisakatsomoa, Tiainen tunnusti juuri ennen Linnan vastaanoton alkua. — Sikäli olen hyvällä mielellä, että puvun kantaja oli pukuun erittäin tyytyväinen. Tärkeintä on, että hän tuntee olonsa siinä mukavaksi. Norpansuojelua leipätyökseen tekevät tekstiiliartenomi Tiainen kertoo, että idea norppakuosista on vuosia vanha. Hän on käyttänyt sitä aiemmin erilaisissa tuotteissa. Iltapukua hän ei siitä ole aiemmin valmistanut. — Toiminnanjohtaja oli ihastunut tuotteisiini, ja otti Linnan kutsun saatuaan yhteyttä. Tekstiileissä ja vaatteissa eläinkuosit ovat olleet muotia. Leopardi, tiikeri ja seepra ovat olleet käytössä. Ajattelin, että meillä on oma hieno eläin, miksi emme käyttäisi sitä. Lundvall oli toivonut, että puku valmistettaisiin luonnonmateriaalista, pellavasta. Yhdessä Tiainen ja Lundvall päätyivät lopulta pellavaviskoosiin. — Se on vähän juhlavampi ja laskeutuu paremmin, eikä rypisty. Puvun mallin piti olla hyvin yksinkertainen, että kuviot pääsevät esiin. Norpan kuviot Tiainen on painanut kankaaseen käsin kangasväreillä. Tiainen sanoo norpan olevan helppo kopioitava, sillä jokaisen saimaannorpan kuvio on uniikki. Hän kertoo tutkineensa norppien kuvioita valokuvista. — Vaikka tekee minkälaista rinkulaa, aina näyttää oikealta, hän nauraa. — Ei ole tarkoituskaan, että kuviot näyttävät yksi yhteen norpan kuvioilta. Se on inspiraation lähde. Kuvio on lainattu saimaannorpalta, ja siitä on tehty oma tulkinta. Tiainen toivoo saimaannorpan saavan ansaitsemaansa huomiota Linnassa, eikä pieni apu suojelutyöhön olisi pahitteeksi. — Kyllä se meillä tietysti oli ajatuksena, että tämä olisi yksi keino, jolla asiaa saadaan esiin. Puku voi toimia juhlassa keskustelun herättäjänä. Olisi kiva, jos se saisi huomiota ja asia puvun takaa tulisi esiin. Lue koko uutinen:

