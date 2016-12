Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta loistaa itsenäisyyspäivän iltana juhlavalaistuksessa – Etelä-Saimaa välittää Linnan juhlien tunnelmat Suomi juhlii tiistaina 99-vuotista itsenäisyyttään. Juhlapäivä huipentuu tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja puolisonsa Jenni Haukion isännöimään juhlavastaanottoon Presidentinlinnassa. Etelä-Saimaa on mukana juhlatunnelmissa. Välitämme verkkosivuillamme illan aikana Linnan juhlien tunnelmia. Toimittaja Eevi Kinnunen ja valokuvaaja Vesa Laitinen raportoivat Linnasta illalla verkossa ja keskiviikkoaamun printtilehdessä. Lappeenrannassa itsenäisyyspäivää juhlitaan perinteiseen tapaan. Juhlintaa on päivän aikana eri puolilla kaupunkia. Keskustassa päivä alkoi juhlajumalanpalveluksella Lappeen Marian kirkossa. Sitä seurasivat kunniakäynnit ja seppeleenlaskut sankarihautausmaalla, Äiti-Karjala -patsaalla, vapaussodan sankarivainajien muistomerkillä ja vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalla. Ilta huipentuu opiskelijoiden soihtukulkueeseen, joka lähtee kello 18 Kauppatorilta ja päätyy sankarihautausmaalle. Kello 18 – 20 kaupungilla on juhlavalaistus. Lue koko uutinen:

