Etelä-Saimaa: Kolmoismurhasta epäillyn liikkeitä ja yhteydenottoja selvitetään teletiedoista Poliisi pyrkii selvittämään Imatran kolmoismurhasta epäillyn päivän liikkeitä teletietojen perusteella. Rikoskomisario Saku Tielisen mukaan tässä vaiheessa poliisilla on tiedossa hänen toimintansa lähinnä välittömästi ennen ampumista. — Poliisi on ottanut haltuunsa epäillyltä puhelimia ja tietokoneen, joihin kohdistamme teknistä tutkintaa. Myöhemmin saamme tietää, mitä niistä ilmenee, Tielinen kertoo. Kuva tapahtumista on tarkentunut sunnuntaina ja maanantain aikana silminnäkijälausunnoilla. Poliisi on kuulustellut esitutkinnan aikana yli kymmentä todistajaa. Sen sijaan rikoksesta epäillyn 23-vuotiaan imatralaisen miehen ensimmäiset kuulustelut eivät ole tuoneet lisäselvitystä tapahtumien kulkuun tai teon syihin. — Käytännössä hän ei ole sanonut mitään muuta kuin, että ei halua vastata poliisin esittämiin kysymyksiin, Tielinen kuvaa kuulustelujen tilannetta. Saatujen tietojen perusteella poliisi pitää todennäköisenä, että teon taustalla on lähinnä syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä syitä. Tapahtumasta tallentuneiden valvontanauhojen perusteella poliisilla ei ole syytä muuttaa olettamustaan, että ampumisen uhreiksi joutuneet olivat valikoituneet täysin sattumanvaraisesti. Mies ajoi paikalle, nousi autosta ja aloitti ampumisen. — Naiset tulivat ravintolasta ulos juuri sillä hetkellä. On vaikea ajatella, että hän olisi ajanut autonsa paikalle sekunnilleen samaan aikaan muutoin kuin vahingossa. Valvontanauhat eivät anna myöskään viitteitä siihen, että hän olisi aiemmassa vaiheessa tarkkaillut ravintolan ympäristöä tai odotellut pidempään. Kohti ammuttujen laukausten määrä oli neljä tai viisi. Autosta ja epäillyn hallusta ei ole löydetty ampumattomia patruunoita. Käytetty ase on kertalaukauksia ampuva, ei itselataava metsästyskivääri. — Se täytyi ladata aina erikseen, Tielinen täsmentää. Aseen omistajasta tai haltijasta poliisi ei tässä vaiheessa anna yksityiskohtaisempia tietoja. Se kerrotaan, että ase oli otettu käyttöön luvatta. — Kukaan ei ollut antanut sitä hänelle tieten tahtoen. Ampujaksi epäilty on tällä hetkellä pidätettynä, ja häntä esitetään vangittavaksi keskiviikkona käytävässä oikeuden istunnossa. Lue koko uutinen:

