Etelä-Saimaa: Jenni Haukio juhlii Linnassa Shantung-silkistä ja pitsistä valmistetussa puvussa Jenni Haukio pukeutuu tänä vuonna Linnan juhlissa suunnittelija Sari Nordströmin luomukseen. Puku on valmistettu Shantung-silkistä ja pitsistä. Tasavallan presidentin kanslian mukaan puku on puhdaslinjainen, klassinen iltapuku, kuten Haukio on toivonut. Puvun on ommellut mallimestari, ompelija Karina Pekola. Koruina Haukiolla on kultaseppämestari Mika Tarkkasen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 Monument-korusarjaan kuuluvat kaulakoru ja rintakoru, jotka on valmistettu Sterling-hopeasta. Käsityönä tehdyt uniikkikorut ovat saaneet innoituksensa Sibelius-monumentista ja ovat kunnianosoitus suomalaiselle naiselle. Haukion kaulakorun on suunnitellut ja valmistanut kultaseppä Christoffer Nyström. Rintakorun takana on kultaseppämestari Ville Tuovinen. Korvakoruina Haukiolla on Björn Weckströmin suunnittelemat Gelo-korvakorut. Juhlapuvussaan Jenin Haukio kantaa Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristiä nauhassa ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin rintatähteä. Lue koko uutinen:

