Etelä-Saimaa: Itsenäisyyden teemavuosi lisää taidekoulujen yhteistyötä Suomen itsenäisyyden juhlavuosi asettaa raamit taiteen perusopetusta antaville kouluille Etelä-Karjalassa. Suomi100-teema näkyy kaikessa koulujen tekemisessä ensi vuonna. Teema ei rajoita, vaan helpottaa oppilaitosten rehtorien mukaan työtä. — Se antaa mahdollisuuden tehdä mitä vaan, Lappeenrannan musiikkiopiston rehtori Hannele Piippo-Fair sanoo. Hän koordinoi Lappeenrannan taideopinahjojen isoa yhteistyötuotantoa Metsän tarinoita, jonka esitykset ovat 10. ja 11. lokakuuta. Konsertin sijasta on tekeillä visuaalisesti käsinkosketeltava kokonaisuus, jossa kaikki ovat lavalla. Metsän tarinoita tarkastelee Suomen historiaa luonnon kautta. Tarinan käsikirjoittaa Marika Kesseli, ja se annostelee musiikin ohella näyttämölle niin kuvataidetta, käsitöitä, sirkusta kuin tanssia. Esimerkiksi käsityökoululaiset ovat lavalla ensi kertaa. — Näkyvä rooli on oppilaille hieno mahdollisuus, Taito-käsityökoulun koulutuspäällikkö Johanna Kemppinen toteaa. He ovat yleensä esillä esitysten tauoilla tekemiensä tuotteiden kautta, nyt kaikki pääsevät sinne, minne yleisön katse kohdistuu. Lue koko uutinen:

