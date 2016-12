Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisten matkailun kiihtyvä kasvu ei lupaa vielä pysyvää käännettä Venäläisten matkailu Suomeen on syksystä lähtien hieman vilkastunut ja vilkastuu edelleen joulun aikana edellisvuoteen verrattuna. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että venäläisten matkailu olisi pysyvämmin kasvusuunnassa. — Pitempiaikaisesta käänteestä ei uskalla vielä puhua. Matkailu on niin paljon kiinni Venäjän talouden ja ruplan kurssin kehityksestä, sanoo Tutkimus- ja analysointikeskus Tak:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka. Syys-lokakuussa Suomeen saapui lähes neljä prosenttia enemmän venäläisiä kuin vuotta aiemmin, lähinnä ruplan kurssin vahvistumisen ansiosta. Tak:n 450 venäläisille sähköpostilla tekemän kyselytutkimuksen mukaan venäläiset tekevät tämän joulun ja alkuvuoden aikana jopa 27 prosenttia enemmän Suomen-matkoja kuin viime vuonna. Kasvua odotetaan vähintään seitsemän prosenttia. Öljyn hinta vaikuttaa Venäjän talouteen ja ruplan kurssiin. — Jos öljyntuottajavaltiot saavat aikaiseksi puheena olleita öljyn tuotannon rajoituksia, se on omiaan nostamaan öljyn hintaa, mikä taas vahvistaisi Venäjän taloutta lyhyellä tähtäimellä. Rajan läheinen alue, Etelä-Karjala, hyötyy nyt suhteessa muuta maata enemmän venäläisten kasvavasta matkustamisesta. Kun Venäjän taloustilanne on huono, tyydytään matkustamaan lähelle. Venäläisten matkustus Suomeen alkoi vähentyä vuoden 2014 alusta lukien. Matkustajamäärä on pudonnut siitä lähtien koko ajan. Ensimmäinen nytkähdys ylöspäin oli viime joulukuussa, kun ruplan kurssi oli parantunut. Toinen käänne parempaan oli nyt syksyllä alkanut. Venäläisten heikentynyt ostovoima on karsinut heidän ostoslistaltaan ylellisyystuotteita. — Mutta elintarvikkeet ja päivittäistavarat ovat säilyttäneet suosionsa. Pieniä merkkejä kulutuksen laajenemisesta on näkyvissä. Nurkan mukaan esimerkiksi ravintolapalveluiden käyttö on ollut kasvamaan päin. Lue koko uutinen:

