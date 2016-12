Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisiä tulee joulun aikana ehkä jopa neljännes viime vuotta enemmän, kertoo TAK:n kyselytutkimus Ruplan kurssin vahvistuminen on saanut venäläisten Suomen matkailun kääntymään kasvuun syksyn 2016 aikana. Syys-lokakuussa Suomeen saapui lähes neljä prosenttia enemmän venäläisiä kuin vuotta aiemmin. Joulu-tammikuussa matkojen määrä tullee kasvamaan vielä enemmän. Jos venäläismatkailijoiden aikeet toteutuvat, heidän tekemiensä Suomen-matkojen määrä kasvaa joulu-tammikuussa vähintään seitsemän prosenttia, mutta saattaa kasvaa jopa 27 prosenttia vuoden takaisesta, mikäli kaikkien matkaa suunnittelevien matkustusaikeet toteutuvat. Jos ainoastaan matkapäätöksen jo tehneet matkustavat Suomeen, vähenee matkojen määrä parilla prosentilla vuoden takaisesta. Tämä on kuitenkin varsin epätodennäköinen skenaario. Arvio perustuu Tutkimus- ja analysointikeskus TAK:n kyselytutkimukseen. Sähköiseen kyselyyn oli vastannut marraskuun puolivälin ja lopun välisenä aikana 405 Suomessa viime vuosina matkaillutta henkilöä. Lähes kaksi kolmasosaa Suomessa joulu-tammikuun aikana vierailevista venäläisistä aikoo yöpyä Suomessa ja yöpyvistä matkailijoista lähes kolmannes aikoo tehdä useamman kuin yhden yli yön matkan joulu-tammikuun välisenä aikana. Vilkkainta on tammikuun 4.—6. päivä. Tällöin joka neljäs Suomessa joulu-tammikuun aikana vieraileva venäläinen, jopa yli 80 000 henkilöä, viettää lomaa tai on ostoksilla Suomessa. Joka neljäs kyselyyn vastannut venäläinen uskoi ruplan heikkenevän tulevan puolen vuoden aikana. Hieman pienempi osa uskoi ruplan vahvistuvan nykytasosta. Yleisen turvallisuuden ja rauhallisuuden paranemiseen uskoi useampi kuin joka kolmas vastaaja, kun tilanteen heikkenemiseen uskoi vain joka kuudes. Joulukuussa 2015 venäläiset tekivät 266 000 matkaa ja tammikuussa 224 000 matkaa Suomeen. Näistä 489 000 Suomen-matkasta 36 prosenttia (noin 178 000 matkaa) suuntautui Etelä-Karjalaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/05/Ven%C3%A4l%C3%A4isi%C3%A4%20tulee%20joulun%20aikana%20ehk%C3%A4%20jopa%20nelj%C3%A4nnes%20viime%20vuotta%20enemm%C3%A4n%2C%20kertoo%20TAK%3An%20kyselytutkimus%20/2016121602392/4