Uutinen

Etelä-Saimaa: Puuskainen tuuli katkoo sähköjä Etelä-Karjalassa – satoja talouksia ilman sähköä Puuskittainen tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja Etelä-Karjalassa maanantaina aikana. Lappeenrannan energiaverkot tiedottaa, että sähkökatkoja on ollut Lemin, Savitaipaleen, Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueilla. Lisäksi Rautjärvellä ja Ruokolahdella sähköittä on ollut Parikkalan valon ja Imatran seudun sähkön asiakkaita. Kello puoli kolmen aikaan iltapäivällä Lappeenrannassa oli ilman sähköä 208, Rautjärvellä 198, Taipalsaarella 79 ja Ruokolahdella 12 taloutta. Lappeenrannan energiaverkkojen käyttökeskuksesta arvioidaan, että yksittäisiä katkoja saattaa ilmetä vielä lisää, sillä tuulen ennustetaan jatkuvan puuskaisena iltaan. Lue koko uutinen:

