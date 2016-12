Uutinen

Etelä-Saimaa: P.E. Svinhufvudin haudalle sytytetään kynttilä Luumäellä maanantaina – vain kaksi presidenttiä haudattu muualle kuin Helsinkiin Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi sytyttää perinteiseen tapaan kynttilät Suomen presidenttien haudoille itsenäisyyspäivän aattona. Luumäellä kynttilä sytytetään Suomen kolmannen presidentin, Pehr Evind Svinhufvudin haudalle. Svinhufvud toimi Suomen presidenttinä vuosina 1931–1937. Hän syntyi 15. joulukuuta vuonna 1861 Sääksmäellä Pirkanmaalla. Perhe muutti vuonna 1908 Kotkaniemeen Luumäelle, jonna Svinhufvud palasi presidenttikautensa päätyttyä vuonna 1937. Svinhufvud kuoli 29. helmikuuta 1944 Luumäellä. Kynttilänlaskutilaisuus alkaa Luumäen hautausmaalla maanantaina 5. joulukuuta kello 17. Suomen edesmenneet presidentit on kahta lukuunottamatta haudattu Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle. Svinhufvudin lisäksi kotipaikkakunnalleen on haudattu Kyösti Kallio, jonka hauta on Nivalassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/05/P.E.%20Svinhufvudin%20haudalle%20sytytet%C3%A4%C3%A4n%20kynttil%C3%A4%20Luum%C3%A4ell%C3%A4%20maanantaina%20%E2%80%93%20vain%20kaksi%20presidentti%C3%A4%20haudattu%20muualle%20kuin%20Helsinkiin/2016121602477/4