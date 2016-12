Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan neljäsluokkalaisille ensi vuonna yksi ja iso itsenäisyysjuhla, nyt juhlittiin kahdessa vuorossa Lappeenrannan kaupungin järjestämä neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhla on määrä siirtää Lappeenranta-salista urheilutalolle ensi vuonna. Näin kertoo suunnitelmista Pontuksen koulun rehtori Katri Kurronen. Ensi vuonna Suomi täyttää sata vuotta. Tuolloin järjestettävä itsenäisyysjuhla poikkeaa siitä kaavasta, jolla itsenäisyysjuhlat on järjestetty vuodesta 2001 lähtien. Tämän ja viime vuoden itsenäisyysjuhlat jouduttiin järjestämään kahdessa osassa. Neljäsluokkalaisia on Kurrosen mukaan nyt niin paljon, etteivät he opettajineen mahtuneet yhdellä kertaa Lappeenranta-saliin. Ensi vuonna neljäsluokkalaisia on vieläkin enemmän, noin 800, kun heitä tänä ja viime vuonna on ollut yli 700. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/05/Lappeenrannan%20nelj%C3%A4sluokkalaisille%20ensi%20vuonna%20yksi%20ja%20iso%20itsen%C3%A4isyysjuhla%2C%20nyt%20juhlittiin%20kahdessa%20vuorossa/2016121605153/4