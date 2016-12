Uutinen

Etelä-Saimaa: Kun on tunteet Valokuvaaja Susan Lankisen studion nurkassa on kaksi muovikoria täynnä syksyn lehtiä. Ne kertovat oman tarinansa nuoresta taiteilijasta hänen tavastaan työskennellä. — Valokuvissani kuvaan ja käsittelen usein omia tunnetilojani. Ne ovat tavallaan eräänlaisia omakuvia, Lankinen sanoo. Taidekuvissa yhdistyvät ihmisen ja luonto jännittävällä tavalla. Kuvatessaan omia tunteitaan Lankinen houkuttelee myös kuviensa katsojan peilaamaan omia tunteitaan. Syntyy taideteoksen tekijän ja kuvien katsojan välinen dialogi. Malleina kuvissaan Lankinen on käyttänyt ystäviään. — Olen kokeillut myös sitä, että olen ollut itse kuvieni mallina, mutta en ole koskaan käyttänyt näitä kuvia töideni materiaalina. Se ei tunnu jostain syystä hyvältä ratkaisulta. Omakovista katsoo helposti vääriä asioita. Lankinen ei ota klassisia valokuvia, vaan hän rakentaa taidekuvansa kerros kerrokselta tietokoneen kuvaruudulla kuvankäsittelyohjelman avulla. Lankinen valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta kolme vuotta sitten. Hän on ollut tuottelias taiteilija jo ennen ammattikorkeakouluopintojaan. Ensimmäisen julkisen näyttelynsä Lankien piti Imatran kulttuurikeskuksessa, joka nyt tunnettaan nimellä Kulttuuritalo Virta saman vuonna 2005, kun hän valmistui Joutsenon opistosta. Esikoisnäyttelyn jälkeen muita gallerianäyttelyitä on ollut ainakin 17 reilussa kymmenessä vuodessa. Parhaillaan Lankien on valmistelemassa uutta gallerianäyttelyä Helsingissä kahden muun taiteilijan Tapio Mömmön ja Ville lehtisen kanssa. — Gallerianäyttelyn järjestäminen on kallista. Yhteisnäyttelyllä kustannuksia voidaan jakaa. Nuorelle kuvataiteilijalle verkko on luonteva tapa julkaista töitään. Internetissä omilla verkkosivuilla on satoja miljoonia potentiaalisia katsojia. — Minulla ei ole verkkosivuillani laskuria, joten en tiedä, miten paljon siellä käydään. Paitsi kuvataiteilija, Lankinen on myös kuusivuotiaan pojan äiti. Olla työllään elävän taiteilijan toimeentulo on niukkaa. — Käytyys pitää hyväksyä lähtökohtaiseksi, kun ryhtyy tähän. Lisäansioita Lankinen hankkii valokuvaajana. Hän ottaa muotokuvia ja on kuvannut muun muassa Mustan ja Valkoisen –teatterifestivaalien esityksiä. Lankinen on paljasjalkainen imatralainen. Hänelle on järjestynyt toimivat työtilat vanhasta puutalosta Koulukadulla. Lankisen mukaan Imatralle on kuitenkin vaikea jäädä. Tulevaisuus on lähes varmasti jossain muulla.

