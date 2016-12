Uutinen

Etelä-Saimaa: Koskenpartaan kävelykadulla sytytettiin sunnuntaina yhä uusia kynttilöitä Koskenpartaan kävelykadulla Imatrankoskella sytytettiin vielä sunnuntai-iltanakin yhä uusia kynttilöitä. Järkytys näkyi ihmisten kasvoilla, jotka olivat tulleet hiljentymään surmapaikan luo. Sama järkytys näkyi myös niiden ihmisten kasvoilla, jotka illalla kokoontuivat Imatran seurakunnan järjestämään hartaustilaisuuteen Imatrankosken kirkkoon. Monet meistä itkivät. — Me tunnemme itsemme hyvin avuttomaksi tällaisessa tilanteessa. Kolmen ihmisen elämä on päättynyt väkivaltaisesti, kirkkoherra Arto Marttinen sanoi kirkkoon kokoontuneille surijoille. Marttinen teki saman kysymyksen, jonka varmaan jokainen imatralainen on joutunut tekemään ainakin hiljaa mielessään, miksi näin saattoi tapahtua? — Olette syvästi haavoittuneita tämän tapahtuman hetkellä, Marttinen muistutti. Seurakunnan työntekijät antoivat yhdessä SPR:n ja vapaaehtoisten ja Eksoten työntekijöiden kanssa uhrien omaisille ja tapauksen järkyttämille ihmisille kriisiapua. Kaisa Tuikkanen oli lohduttamassa ihmisiä vielä illan hartaustilaisuudessakin. — Minä olen ollut nyt päivystävänä pappina. Tuikkasen oma vastuualue Imatran seurakunnassa on naistyö. Hänen on täytynyt kysyä itseltään, miksi hirmutyön tehnyt nuori mies valitsi satunnaisiksi uhreikseen juuri kolme naista. — Minusta tämä teko on kaiken kaikkiaan niin järkyttävä ja järjetöntä, etten tuohon osaa edes sanoa mitään. Tuntuu tosi pahalta. — Haluan olla tässä ihmisten rinnalla ja mietin sitä, miltä imatralaisilta tuntuu. Haluan olla jakamassa sitä tuskaa, joka on omassa sydämessä kaikkien kanssaihmisten kanssa. Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Timo Tynkkynen toivoi, että ihmiset antaisivat itsellensä aikaa surra ja toipua järkytyksestä. Vasta sen jälkeen on uusien kysymysten vuoro. — Tämä järkyttää meitä kaikkia. Imatran on pieni kaupunki, jossa kaikki tuntevat toisensa. Se on myös meidän vahvuutemme tämän järkytyksen keskellä. Me tunnemme toisemme. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin eikä pidä jäädä, Tynkkynen sanoi. — Luonnollisesti me jokainen kysymme myös miksi tällaista voi tapahtua? Vastauksen löytämien ei ole helppoa. Tämä koskettaa niin monia ihmisiä. Lue koko uutinen:

