Etelä-Saimaa: Kaukopään koulun alasajon aikataulu selviää pian Imatran kaupunginvaltuuston lokakuisen kouluverkkopäätöksen toimeenpano etenee pikku hiljaa. Työtä riittää pitkälle tulevaisuuteen, sillä olemassa on vasta iso visio, mikä on tavoitetila kymmenen vuoden päästä, sanoo hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen. — Tulee vielä valtava määrä isoja ja pienempiä päätöksiä. Osa niistä tulee tämän valtuustokauden aikana, osa vasta myöhempinä vuosina päätettäväksi. Työn alla on kattava suunnitelma, miten kouluverkkouudistuksessa edetään, ja mitä päätöksiä on tehtävä missäkin aikataulussa, jotta valmistelu ja myös rakentaminen etenevät saumatta. Lähikuukausina ratkaistaan muun muassa Mansikkalan koulukeskuksen ja lukion sijoituspaikat sekä Vuoksenniskan koulukeskuksen laajennuksen suuruus. Jälkimmäinen ratkaisee Kaukopään koulun alasajon aikataulun. Valtuuston kouluverkkopäätöksen mukaan Virasojan ja Kaukopään koulujen toiminta siirtyy Vuoksenniskalle. Sinne rakennettavien uusien tilojen on oltava sisäilmaongelmista kärsivän Virasojan koulun käytössä 2018 syksyllä. Kaukopään osalta aikataulu on auki. Jos Vuoksenniskan koulukeskukseen rakennetaan kertaheitolla tilat molemmille kouluille, muutto voi tulla eteen jo parin vuoden päästä. Toinen vaihtoehto on laajentaa tiloja vaiheittain. — Päätöksessä huomioidaan kustannusten lisäksi luonnollisesti myös pedagogiikka ja toiminnallisuus. Lautakunta tulee tekemään asiasta esityksen kaupunginhallitukselle todennäköisesti tammikuussa, Ellonen kertoo. Lue koko uutinen:

