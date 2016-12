Uutinen

Etelä-Saimaa: Katri Ikävalko — aurinkoinen moniosaaja Katri Ikävalko oli Uutisvuoksen ja Etelä-Saimaan Imatran toimituksen päivänsäde. Hän suhtautui ihmisiin ja uusiin tilanteisiin positiivisesti ja innostuneesti. Aamuisin hän toi toimituksen palavereihin auringon mukanaan. Iloinen ja auttavainen työkaveri tuli toimeen kaikkien kanssa. Katrilla oli kyky hallita hermonsa tilanteessa kuin tilanteessa. Toimittajana Katri oli kovan luokan ammattilainen ja todellinen moniosaaja. Juttujen teon ohella Katri hallitsi hyvin valokuvaamisen, verkkotyöskentelyn ja lehden visuaalisen suunnittelun. Katri työskenteli sekä toimittajana että iltatuottajana esimiestehtävässä vastaten lehden taitosta. Pohjakoulutukseltaan 36-vuotias Katri oli maisteri, joka oli opiskellut kieli- ja käännöstieteitä Turun yliopistossa. Katri lähetettiin aina keikoille, joissa vaadittiin joko englannin tai ranskan kielen osaamista. Katri oli puoliso ja kolmen pienen lapsen äiti. Lapset ja koti olivat hänelle rakkaita. Hän raportoi sosiaalisessa mediassa usein perheensä elämää. Ne olivat ylpeän vaimon ja äidin viestejä. Vapaa-aikanaan Ikävalko kuvasi mielellään luontoa ja lapsia. Viimeisen kuvausreissunsa hän teki hevostallille perjantai-iltana. Hänen ystävällisyyttään kuvaa se, että tuoltakin kuvausreissulta hän lähetti allekirjoittaneelle yllätyslahjana taidokkaan kuvan. Katrilla oli edessään hieno ura journalistina. Nyt se katkesi äkisti ja tavalla, jota on mahdotonta käsittää. Kuten Anne Vihavainen, myös Katri Ikävalko oli lauantaina teatterimatkalla Helsingissä. Kollega halasi matkan päätyttyä molemmat imatralaistoimittajat. Sunnuntaina suru-uutisen paljastuttua, hän totesi, että koskaan ei tiedä, mikä halaus on viimeinen. Liisa Hupli-Oinonen Kirjoittaja on Katri Ikävalkon pitkäaikainen kollega ja esimies. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/05/Katri%20Ik%C3%A4valko%20%E2%80%94%20aurinkoinen%20moniosaaja/2016121600389/4