Etelä-Saimaa: Joulukatu avasi ovensa – katso kuvat avajaisriennoista Lappeenrannan Joulukatu avattiin yleisölle maanantaina. Raatihuoneen puiston edustalle Kauppakadulle avatulle Joulukadulle on pystytetty 18 mökkiä, joissa tuotteitaan myyvät paikalliset ja ulkomaalaiset kauppiaat. Kadun pop up -myymälöissä on päivittäin vaihtuvaa tarjontaa. Joulukadulta löytyy muun muassa käsitöitä, leivonnaisia ja kahvia. Tapahtumatoiminnan koordinaattori Jorma Kallio Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että Joulukadulle on pyritty saamaan myyjäjoukko, joka täydentää toisiaan. — Se on vuosittain oma rypistyksensä. On tärkeää, että sinne löytyy artikkelikokonaisuus, joka ei kilpailisi keskenään vaan täydentäisi toisiaan. Se ei aina ole kovin helppo homma. Joulukadusta vastaa tänä vuonna Saimaan ammattikorkeakoulun toisen vuoden opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Askel, joka on työskennellyt Joulukadun suunnitelmien parissa koko syksyn. Myyntimökkien lisäksi Joulukadulla on monipuolista ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä. Myös joulupukki poikkeaa tapahtumapaikalla pikkutonttujensa kanssa. Joulukadun järjestää tänä vuonna Lappeenrannan kaupungin kanssa yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva Markkinointiosuuskunta Askel. Lue koko uutinen:

