Etelä-Saimaa: Imatran kaupungintalolle tuodaan tänään muistokirja surunvalitteluja varten Imatran kaupungintalolle tulee tänään puolen päivän aikaan esille muistokirja, johon voi kirjoittaa surunvalittelunsa viikonlopun tapahtumien johdosta. Imatran kaupunginvaltuusto pitää kolmoissurmassa menehtyneen valtuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppisen muistolle avoimen muistokokouksen maanantaina 12. joulukuuta kello 17.30. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen kertoo maanantaiaamun tunnelmien kaupungintalolla olevan järkyttyneet. Kaupungintalolla oli määrä pitää tänään koululaisten itsenäisyyspäivän juhla, mutta se peruttiin. Kaupungin työntekiijöille on tarjolla kriisiterapiaa paraikaa. — Osa oli vapaalla, kun on tällainen välipäivä, mutta moni on tullut vapaaltakin. Aamulla kello 8 jälkeen istuttiin alas, arjen kuvioita piti käydä läpi. Päätimme pitää muistovaltuuston erikseen, se on esityslistaton tilaisuus ja siellä on tilaisuus suremiselle, Helminen sanoo. Myös Imatran kouluissa annetaan tänään kriisiapua. Lapsia kuunnellaan ja asiasta keskustellaan heidän kanssaan. Lue koko uutinen:

