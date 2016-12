Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla vieraillut ministeri Risikko: Syrjäytyneet saatava seulottua paremmin Suomalaisen yhteiskunnan on sisäministeri Paula Risikon (kok.) mielestä löydettävä syrjäytyneet kansalaisensa nykyistä paremmin. Imatralaisia ampumissurmien johdosta maanantaina lohduttamassa vieraillut Risikko laski, että nuorista ja nuorista aikuisista 85 prosenttia on normaaleja pärjääjiä. Lopuistakin suurin osa on väkeä, jolla ei ole suoranaisia mielenterveysongelmia. Monilla on Risikon mukaan silti oireilevaa häiriökäyttäytymistä, johon olisi päästävä kiinni ajoissa. Tehokkaimpia keinoja murhenäytelmien ehkäisemisessä on Risikon mielestä kaikkinaisen tiedonkulun parantaminen. Risikko muistutti, että häirikköjen paikantamisessa esimerkiksi poliisin nettivihjepalvelu on suuri apu ennaltaehkäisevälle rikostorjuntatyölle. Mahdollisuuksia on jäänyt käyttämättä, Risikko totesi. — Kun aiemmissa ministeritehtävissäni vierailin taannoisilla kouluampumispaikkakunnilla ilmeni, että paikalliset ihmiset olivat tienneet ampujat heti, kun tilanteet olivat vielä päällä, Risikko muisteli. Risikko vieraili Imatralla poliisiasemalla, kaupungintalolla ja ampumisvälikohtauksen johdosta perustetussa kriisikeskuksessa. Lisäksi ministeri kävi tervehtimässä Uutisvuoksen toimitusta. Risikon mukaan imatralaiset ovat kohdanneet selvästi aistittavan suuren yhteisöllisen surun. Se mykistää. — Kun sanat jäävät huulille, voi kuitenkin tehdä tekoja. Tärkeää on, että käytte toistenne luona. Tehkää vaikka toisen lumityöt, Risikko kannusti. Lue koko uutinen:

