Etelä-Saimaa: Poliisin tiedotustilaisuus Vuoksenvahdin kolmoissurmasta: Tällä hetkellä ei tiedossa poliittisia motiiveja Poliisi järjestää tiedotustilaisuuden Imatrankosken kolmoissurmasta sunnuntaina kello 14. Päivitämme tähän uutiseen tiedotustilaisuuden kulun. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä sivujemme kautta. Ari Järveläinen avasi tilaisuuden kello 14.00. Poliisista paikalle odotetaan tutkinnanjohtajaa rikoskomisaario Saku Tielistä, kenttäjohtajaa ylikonstaapeli Matti Hirvistä ja tiedotustilaisuuden puheenjohtajaa, rikoskomisario Ari Järveläistä. Paikalla on myös parikymmentä tiedotusvälineiden edustajaa. Saku Tielinen kertoi, että poliisi sai ilmoituksen hätäkeskuksen kautta. Tapahtumapaikalla oli kolme kuollutta. Epäilty ja hänen autonsa oli paikalla. Uhrit menehtyivät välittömästi tapahtumapaikalla. He olivat tämänhetkisen tiedon mukaan valikoituneet sattumanvaraisesti. Uhrit on alustavasti tunnistettu. Yksi uhreista oli Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaksi uhreista oli toimittajia. Tällä hetkellä ei ole tiedossa että teolla olisi poliittisia motiiveita. Tielisen mukaan tekijä oli ajanut autollaan paikalle, ottanut autostaan esiin hirvikiväärin ja ampunut naiset, jotka olivat sattuneet tulemaan paikalle. Tekijän liikkeistä ennen ampumista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Hirvosen mukaan epäilty tekijä käyttäytyi rauhallisesti poliisin tultua paikalle, eikä tehnyt kiinniottaessa vastarintaa. Muuten tilanne tapahtumapaikalla oli kaoottinen. Tielinen ei halunnut valottaa enempää tekijän rikostaustaa. Miehellä on taustalla väkivaltarikoksia. Poliisin mukaan ei ole tietoa, että tekoon liittyisi kiinniotetun epäillyn lisäksi muita henkilöitä. Tutkinnanjohtaja kumosi sosiaalisessa mediassa levinneet tiedot, että epäilty olisi puolustusvoimien palveluksessa. Poliisi tiedottaa seuraavan kerran asiata huomenna, kun epäiltyä on kuultu. Tielisen mukaan teon kulku itse tapahtumapaikalla on pääosin tiedossa. Sitä, mitä on tapahtunut ennen tekoa, selvitellään myöhemmin. Lue koko uutinen:

