Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi: Ampujan motiivit hämärän peitossa, ”mikään ei viittaa poliittiseen motiiviin tai ääriajatteluun” Imatralla kolmen naisen ampumisesta epäilty on 23-vuotias paikkakuntalainen mies. Poliisin mukaan ampuja käytti kiväärimallista metsästysasetta. Se löydettiin kiinnioton jälkeen miehen auton takaluukusta. Epäillyllä itsellään ei ollut lupaa aseeseen. Tutkinnanjohtaja Saku Tielisen mukaan poliisilla on käsitys siitä, miten mies on saanut aseen haltuunsa, mutta siitä ei voida vielä kertoa julkisuuteen tässä vaiheessa tutkintaa. Epäillyn hallusta tai hänen autostaan ei löytynyt muita aseita. Poliisi kertoi sunnuntaina iltapäivällä, ettei epäiltyä ole vielä kuulusteltu, joten teon motiivista ei ole tässä vaiheessa tietoa. — Häntä ollaan kuulemassa vielä tämän päivän aikana ja varmasti häntä tullaan esittämään vangittavaksi alkuviikon aikana, Tielinen kertoi poliisin tiedotustilaisuudessa. Tielisen mukaan tällä hetkellä mikään ei viittaa poliittisen motiiviin tai ääriajatteluun. Tielinen kertoi, että ammuskeluun ei myöskään näyttäisi liittyvän muita ihmisiä. Esitutkinnassa kuitenkin selvitetään, kenen kanssa mies on liikkunut ennen ammuskelua, ja tiesikö joku hänen suunnitelmistaan. Tielisen mukaan miehelle tehty puhalluskoe näytti nollaa, joten mies ei ollut ammuskelun aikana humalassa. — Verikoe on otettu ja siitä selviää aikanaan, oliko hän jonkun muun kuin alkoholin vaikutuksen alaisena, Tielinen sanoi. Poliisin mukaan miehellä on aiempaa taustaa väkivaltarikoksista ja myös omaisuusrikoksista. Osoiterekisterikeskuksen mukaan hän asuu omakotitalossa noin neljän kilometrin päässä Imatran keskustasta. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/04/Poliisi%3A%20Ampujan%20motiivit%20h%C3%A4m%C3%A4r%C3%A4n%20peitossa%2C%20%E2%80%9Dmik%C3%A4%C3%A4n%20ei%20viittaa%20poliittiseen%20motiiviin%20tai%20%C3%A4%C3%A4riajatteluun%E2%80%9D/2016121599082/4