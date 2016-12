Poliisi tiedottaa ammuskelusta lisää sunnuntaina

Uutinen

Etelä-Saimaa: Ilmeisesti kolme ihmistä kuollut ampumavälikohtauksessa Imatralla — poliisi ei vielä vahvista uhrien lukumäärää Ilmeisesti kolme ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa Imatralla ravintola Vuoksenvahdin edessä. Poliisi ei vahvista silminnäkijöiden sosiaalisessa mediassa jakamaa tietoa, että välikohtauksessa olisi kuollut yksi mies ja kaksi naista.Poliisin tiedotti asiasta ensimmäisen kerran puoliltaöin. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen välittämän tiedotteen mukaan ”Imatralla Koskenpartaalla on tapahtunut puolen yön aikaan ampumavälikohtaus, josta poliisi ei tällä hetkellä tiedota enempää. Epäilty tekijä on poliisin hallussa ja alue on eristetty.”Poliisin mukaan se tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan sunnuntaina kello 10.Yleisradion paikalla ollut imatralainen tuottaja Vesa Winberg kertoi Ylen sivuilla, että järkyttyneet ihmiset seuraavat tilannetta hiljaisina.— Alue on eristetty. Kuulin, kun joku sanoi, että ampuja olisi saatu kiinni, Winberg kertoo Ylen verkkosivuilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/04/Ilmeisesti%20kolme%20ihmist%C3%A4%20kuollut%20ampumav%C3%A4likohtauksessa%20Imatralla%20%E2%80%94%20poliisi%20ei%20viel%C3%A4%20vahvista%20uhrien%20lukum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4/2016121598200/4