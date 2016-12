Uutinen

Etelä-Saimaa: Optinen sivellin maalaa kaikkialla — valokuvista syntyi monta samanaikaista näyttelyä Kaikki kuvaa. Urheilujärjestöjen pelaamiseen liittynyt taannoinen toiveuni on toteutunut puhtaimmin valokuvaamisessa. Valokuvia tulee vastaan kaikkialla. Niitä on silmät, somet ja suut täynnä — sekä myös Lappeenrannan museoiden talven näyttelyt. Helppo selitys kehitykselle on digitalisoituminen ja mobiililaitteiden yleistyminen. Jokainen on mahdollinen kuvataiteilija kännykällään. — Kun kuvaa, se alkaa kiinnostaa, Kaakkois-Suomen valokuvakeskuksen puheenjohtaja Tatu Kosonen toteaa. Valokuvaamisen porttiteoriaa tukee myös muutos suhtautumisessa kuvassa ja kuvattavana olemiseen. Julkaisualustojakin on paljon, ja kynnys jakaa kuvaa omasta naamasta tai peffasta matala. — Myös tapoja harrastaa kuvaamista on monenlaisia. Näyttelyitä yhdistää tekniikan ohella sisältö, sillä esillä on valokuvia Venäjän lähialueista. Etelä-Karjalan museossa on varhaisia värivalokuvia, taidemuseossa Juha Metson retrospektiivi ja galleria Pihatossa valokuvaharrastajien kuvia Kannakselta. Se on näyttelyjärjestäjien mukaan onnekas sattuma. Kosonen pitää vahingossa syntynyttä näyttelyiden yhdistelmää vetonaulana, joka on pitkänkin matkan väärti. Myös museoita yhtäaikaisuus ilahduttaa. — Kaikki tukevat toisiaan, Lappeenrannan museoiden näyttelyintendentti Satu Ståhlberg kertoo. Etelä-Karjalan museossa on ollut viime vuosina runsaasti sekä valokuvanäyttelyitä että valokuva-aineistoa muissa näyttelyissä. Kuva madaltaa kynnystä. — Jokainen löytää valokuvista jotain tuttua tai vierasta. Niistä saa helposti kiinni verrattuna esimerkiksi esineeseen, jonka tarinaa ei lue, Ståhlberg sanoo. Suomi100-juhlaan liittyvä Sodan värit jatkaa Etelä-Karjalan museon valokuvanäyttelyitä keväällä. Lue koko uutinen:

