Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Helsingintien liikennevalot eivät pelaa yhteen, ongelma tiedossa ja korjausta luvassa Lappeenrantalaiset autoilijat ovat kritisoineet Helsingintien liikennevalojen huonoa toimintaa. Vihreä aalto ei ole pelannut, ja onpa joskus näytetty punaista valoa kaikille osapuolille. Helsingintien liikennevaloista on tullut runsaasti palautetta niin Lappeenrannan vastaavalle tiemestarille kuin liikennesuunnittelun päällikölle Timo Kalevirralle. Liikennevaloissa on Kalevirran mukaan havaittu teknisiä ongelmia. Valot eivät ole pelanneet yhteen. Ongelmallisimpia valoja on jo alettu korjata. Kaikki Helsingintien liikennevalot käydään Kalevirran mukaan läpi kevään aikana, kun Lappeenrantaan saadaan asiantuntija-apua. Kun valot aikoinaan rakennettiin, vihreä aalto pelasi kohtalaisesti. Laitteiden uusimisten ja liikennevirtojen muuttumisen jälkeen ohjelmistot eivät ole täysin pysyneet ajan tasalla, ja niissä on ollut häiriöitä. Lauritsalantien liikennevalot ovat Kalevirran mukaan pelanneet paremmin, mutta ne eivät ole painottaneet riittävästi päätien liikennesuuntaa. Lue koko uutinen:

