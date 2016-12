Uutinen

Etelä-Saimaa: Koulutappeluun väliin mennyt Liisi Laitila: ”Kun joku on hädässä, silloin autetaan” Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Facebook-sivuilla julkaistiin kannustava viesti pari viikkoa sitten. — Annetaan Liisille tässä työssä virka-apua, minä olen mukana, Niinistö kirjoitti. Presidentin tuki on tarkoitettu kotkalaiselle Liisi Laitilalle, 18. Hän oli pysäyttämässä koulun pihalla puhjennutta tappelua, johon muut oppilaat eivät puuttuneet. Marraskuussa Laitila oli koulun käytävällä viettämässä hyppytuntia, kun ohi kävellyt oppilas huikkasi hänelle pihalla meneillään olevasta tappelusta. Ikkunasta näkyi kuinka kaksi yläkoululaista poikaa tappeli koulun pihalla. Kukaan ei mennyt väliin, mutta moni oppilas kuvasi riitapukareita älypuhelimillaan. Laitila ryntäsi empimättä ulos. — Huusin poikia lopettamaan. Samalla auttamaan tuli koulun ohi kävelemässä ollut nainen, mikä oli tosi hieno juttu. Tilanne rauhoittui, ja opettajia tuli paikalle. Koulun välintuntivalvojilla oli vuoronvaihto menossa tappelun alkaessa. Yhteen ottaneet koululaiset olivat 14- ja 15-vuotiaita. Nyrkistä saanut toinen poika vietiin terveyskeskuksen kautta sairaalaan jatkotutkimuksiin. Nujakkaa edelsi pitkään jatkunut sanallinen ärsyttäminen. Koulun rehtori teki tappelusta rikosilmoituksen. Tappeluun puuttumisen jälkeen Laitilan puhelin on piippaillut tiheään. Tapaus läpäisi mediakentän: muun muassa Yle ja iltapäivälehdet kiinnostuivat asiasta. Mediahuomio ei keskittynyt niinkään tappeluun, vaan sen jälkipuintiin. Julkisuudessa on hämmästelty pahoinpitelyä seuranneiden piittaamattomuutta. Miksi 30 oppilasta mieluummin kuvaa väkivaltaa kuin puuttuu siihen millään tavalla? Samaan aikaan mediassa on kiitelty naisten rohkeutta. Myös kaupunki huomioi tapauksen. Kotka palkitsee Laitilan ja hänen tavoin tappeluun väliin menneen Anni Raatikaisen esimerkillisestä toiminnasta itsenäisyyspäivänä nuorisovaltuuston juhlassa. Laitilan rohkeus puuttua epäkohtiin kumpuaa perheestä. Isossa perheessä toisista välittäminen on aina ollut tärkeää. — Perheemme periaate on, että jos joku on hädässä tai avun tarpeessa, niin silloin autetaan, Laitila sanoo. Lue koko uutinen:

