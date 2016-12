Uutinen

Etelä-Saimaa: Kooste: Näin Imatrankosken tragedia eteni — epäiltyä kuulustellaan vasta maanantaina Imatran keskustassa, Koskenpartaan kävelykadulla ammuttiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kolme imatralaista naista. Teko tapahtui melko tarkkaan kello 0.00 ravintola Vuoksenvahdin edustalla. Tapausta tutkitaan kolmena murhana. Yksi surmatuista oli Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen (sd.). Kaksi muuta olivat Uutisvuoksen ja Etelä-Saimaan Imatran-toimituksen toimittajia. Poliisi sai hälytyksen asiasta hätäkeskuksen kautta heti tapahtuman jälkeen. Lähin poliisipartio oli noin 300 metrin päässä tapahtumapaikasta ja saapui paikalle nopeasti. Tapahtumapaikalla tilanne oli poliisin saapuessa sekava. Kadulla oli kolme kuoliaaksi ammuttua naista. Epäilty ampuja oli tapahtumapaikalla, ja sivulliset osoittivat hänet poliisille. Kiinni otettaessa epäilty ei tehnyt vastarintaa eikä yrittänyt paeta. Tekoon käytetty hirvikivääri löytyi tapahtumapaikalla olleen auton takakontista. Imatralla pidetyssä tiedotustilaisuudessa poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen kertoi tapahtumien edenneen niin, että ampuja ajoi kävelykadulle ravintolan eteen autollaan, nousi autosta ja ampui naiset, jotka olivat sattuneet tulemaan paikalle. Tekijä ampui uhreja lähietäisyydeltä päähän tai keskivartaloon. Uhrit menehtyivät välittömästi. Poliisin mukaan itse tapahtumien kulku surmapaikalla on varsin hyvin tiedossa. Se, mitä ennen surmaa on tapahtunut ja mikä on tekoon johtanut, ei ole vielä tiedossa. Poliisin tiedossa ei ole, että teolla olisi poliittisia motiiveja. Muutenkin motiivit ovat epäselviä, koska epäiltyä kuulustellaan vasta maanantaina. Teosta epäilty on 23-vuotias, Imatralla asuva suomalaismies. Poliisi kertoo, että hänellä on taustallaan aiempia väkivaltarikoksia. Sunnuntaina ei ollut tiedossa, että tekoon liittyisi muita epäiltyjä. Käytetty ase oli luvallinen. Se ei kuitenkaan ollut epäillyn omistuksessa. Poliisi ei vielä kerro, miten ase oli päätynyt miehelle. Poliisin mukaan epäilty ei ollut ainakaan humalassa. Mahdollinen huumausaineiden käyttöä selviää myöhemmin verikokeista. Sunnuntain aikana poliisi sai suoritettua tapahtumapaikan tutkinnan. Myös todistajia on kuultu ja lähistön valvontakameran tallenteita on kerätty. Lue koko uutinen:

