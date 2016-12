Uutinen

Etelä-Saimaa: Käpyjen ja mustikoiden kerääminen on kiinalaiselle matkailijalle eksoottista Ponnistelujan kiinalaisten matkailijoiden houkuttelemiseksi Etelä-Karjalaan toivotaan kantavan hedelmää ensi kesänä. — Matkailuyritys Aikamatkat on tekemässä paketteja kiinalaisille turisteille meidän alueelleellemme ensi kesäksi, kertoo Lappeenrannan markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman. Matkailuyhtiö Gosaimaa on tuonut Imatran ja Lappeenrannan seuduille useita matkanjärjestäjien ryhmiä tutustumaan alueeseen. Etelä-Karjalaa markkinoidaan kiinalaisille luonnolla ja Saimaalla. Rahmanin mukaan kiinalaisille voidaan tarjota muun muassa ohjattua kävelyä metsässä, sienestystä, pilkkimistä ja puiden halaamista. Holiday Club Saimaassa vieraili syksyllä muutamia omatoimiryhmiä Kiinasta. — He kävivät keräämässä käpyjä matkamuistoksi. Tutustumisryhmiä on viety keräämään mustikoita tai sieniä, Holiday Club Saimaan johtaja Anne Puhakainen sanoo. Lue koko uutinen:

