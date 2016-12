Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatrankosken kriisiapupiste rauhoitettiin uteliailta — yön aikana kävi muutamia ihmisiä Yöllisen ampumistapauksen jälkihoitoa varten Imatrankoskelle perustetun kriisiapupisteen nurkilla on ollut sunnuntaiaamuna rauhallista. Hälinältä tilannetta on omiaan rauhoittamaan myös se, että ovet on päätetty pitää suljettuina ulkopuolisilta, myös lehdistöltä.Aamuyön aikana apua kävi saamassa muutamia ihmisiä, Eksoten viestintäpäällikkö Saara Raudasoja kertoi Helsingin Sanomille. Raudasoja arvioi, että päivän mittaan asiakasmäärä voi kasvaa.Kriisiapupiste palvelee Imatran seurakunnan tiloissa Olavinkadulla. Palvelua jatketaan tällä tietoa sunnuntai-iltaan kello 19:ään saakka. Henkistä apua ihmisille on antamassa seurakunnan ja Eksoten edustajia sekä SPR:n vapaaehtoisia. Lue koko uutinen:

