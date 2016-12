Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatrankoskella surmatut toimittajat työskentelivät Etelä-Saimaan ja Uutisvuoksen Imatran toimituksessa Imatrankoskella ammutut kaksi toimittajaa työskentelivät Etelä-Saimaan ja Uutisvuoksen yhteisessä Imatran toimituksessa. He olivat lauantai-iltana toimittajien yhteisellä teatterimatkalla Helsingissä. Teatteriseurue saapui Imatralle noin kello 23. Sen jälkeen kaksikko liittyi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Tiina Wilén-Jäppisen seuraan Imatrankoskella. Yhdessä he olivat siirtyneet ravintola Vuoksenvahtiin, jonka edustalla kaikki kolme surmattiin puoliltaöin. — Tämä on suuri suru työyhteisöllemme, ennen kaikkea ajatuksemme ovat omaisten rinnalla, Etelä-Saimaan päätoimittaja Eeva Sederholm kertoo. Uhrien omaiset tavoitettiin sunnuntaina iltapäivällä. Etelä-Saimaan ja Uutisvuoksen toimituksissa sunnuntain suru-uutinen otettiin vastaan järkyttyneissä tunnelmissa. — Toimituksessa ei ole koskaan koettu mitään vastaavaa. Lehtiä julkaisevan Kaakon Viestinnän toimitusjohtaja Jarmo Koskinen kertoo olevansa erittäin järkyttynyt Imatran tapahtumista. Hän esittää surunvalittelunsa uhrien omaisille. — Teemme kaikkemme, että pystymme auttamaan työyhteisössä ihmisiä, jotka ovat menettäneet läheiset työkaverinsa. Koskisen mukaan Etelä-Saimaan ja Imatran toimituksissa pyritään järjestämään kriisiapua ja mahdollisuuksia keskustella asiasta ammattilaisten tukemana. Lue koko uutinen:

