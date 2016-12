Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatrankoskella menossa iso poliisioperaatio: ihmisiä epäillään ammutun Imatrankosken Koskenpartaalla on tänä yönä ammuttu ihmisiä. Poliisi on saanut epäillyn tekijän kiinni. Tapahtumapaikka Vuoksenvahdin edustalla on eristetty. Silminnäkijöiden mukaan kyse on kolmesta ammutusta ihmisestä, mutta poliisi ei vahvista lukumäärää. Kävelykadulla on yhä käynnissä iso poliisioperaatio. Koskenpartaalla on useita poliisiautoja ja muita hälytysajoneuvoja. - Näytti siltä, että pahin tilanne oli kuitenkin jo ohi, kuvailee tapahtumapaikan ohi kävellyt paikallinen pariskunta. Pariskunta oli poistumassa Valentinosta pikkujoulun vietosta, kun kadulle tultaessa havaitsivat operaation Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/04/Imatrankoskella%20menossa%20iso%20poliisioperaatio%3A%20ihmisi%C3%A4%20ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n%20ammutun/2016521597286/4