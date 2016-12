Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ampumistragedia nousi otsikoihin ympäri maailmaa Imatran öinen kolmoissurma nousi uutisaiheeksi eri puolilla maailmaa. Uutinen Imatrankosken järkyttävästä ampumisesta levisi laajasti maailman luetuimmille uutissivustoille sunnuntain aikana. Ampumisesta raportoivat joko itse tai uutistoimistojen välityksellä muun muassa englanninkieliset The Guardian, BBC, ABC News, The Independent, CNN ja The Sydney Morning Herald. Tapauksesta uutisoitiin laajasti myös Euroopassa. Esimerkiksi ruotsalainen Dagens Nyheter saksalainen Frankfurter Allgemeine, ranskalainen Le Monde, espanjalainen El Pais ja venäläinen Fontanka kertoivat aiheesta. Otsikoihin nostettiin se että paikallispoliitikko surmattiin ja se että uhrien joukossa oli myös kaksi toimittajaa. Lisäksi uutisissa kiinnitettiin huomiota siihen, että kaikki uhrit olivat naisia. Kansainvälinen media raportoi myös laajasti, että poliisin mukaan uhrit valittiin sattumanvaraisesti, vaikka joukossa oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi journalistia. Esimerkiksi ABC Newsin jutussa muistutetaan, että vaikka Suomessa on huomattavan paljon laillisia aseita, ampumistapaukset ovat harvinaisia. Poliisi julkaisi kolmoissurmasta ruotsin- ja englanninkieliset tiedotteet alkuillasta sunnuntaina. Kansainvälinen media oli uutisoinut tapauksesta useita tunteja ennen tiedotteita. Muokattu kello 18.33: Lisätty tieto poliisin kansainvälisistä tiedotteista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/04/Imatran%20ampumistragedia%20nousi%20otsikoihin%20ymp%C3%A4ri%20maailmaa/2016121599761/4