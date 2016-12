Uutinen

Etelä-Saimaa: Ikäihminenkin osaa mennä verkkopankkiin, mutta moni muu nykyvempain pelottaa Noin joka toinen yli 65-vuotias suomalainen hoitaa pankkiasiansa verkossa, 75 vuotta täyttäneistä ainakin joka neljäs. Lemiläinen Aira Grén, 77, ja taipalsaarelainen Eeva Hakonen, 75, kuuluvat joukkoon. Enemmistö ikäihmisistä on toistaiseksi vailla tietoteknisiä laitteita ja taitoja, missä piilee syrjäytymisen vaara palvelujen muuttuessa nopeasti sähköisiksi. — Pankkiasiat hoidan verkossa, kun sain siihen hyvät ohjeet. Ne ovat minulla esillä, samoin tunnusluvut. Ulkoa en niitä muista, Aira Grén sanoo. Hän käyttää tietokonettaan myös sähköpostin kirjoittamiseen ja vastaanottamiseen. Eeva Hakonen on saanut vielä perinteistä palvelua aina tarvitessaan, eikä ole jäänyt mistään syrjään osaamattomuuttaan. — Toisen luokan kansalaiseksi itsensä tuntee, kun ei tietotekniikkaa hallitse. 75-vuotias Hakonen hankki reilu vuosi sitten älypuhelimen. Sille oli tarvetta pankkiasioiden hoitamisessa, kun ei enää ollut pankkikonttoria eikä maksuautomaattia. — Sähköpostinkin puhelimen myyjä asensi, mutta en sitä ole käyttänyt. Eeva Hakosella on halu oppia uutta, mutta vauhti, jolla palvelut sähköistyvät, hirvittää. — Kaikki tapahtuu nykyisin verkossa, veroilmoituksetkin pitäisi jättää sitä kautta. Verkon tietovirrasta ja sähköisistä palveluista sivussa oleminen ei vielä syrjäytä ihmistä yhteiskunnasta. Vaara on kuitenkin olemassa, sanoo erityspedagogiikan professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopistosta. Kärnä on mukana hankkeessa, jossa kehitetään ikäihmisille sopivaa teknologiaa ja muistelusovellusta yhdessä iäkkäiden kanssa. — Vielä ei olla kriittisessä vaiheessa. Mutta vaara syrjäytymiseen on, kun julkisia palveluja on siirtymässä verkkoon ja jos niiden saatavuudessa ei säily vaihtoehtoa, esimerkiksi että asiat saa myös paperilla, hän sanoo. Palvelujen täysi digitalisoituminen voi johtaa siihen, että osa kansalaisista jää paitsi tiedosta, joka on heille tärkeää, eivätkä he pysty käyttämään palveluja, joihin he ovat oikeutettuja. — Syrjäytymisen vaara on tiedostettu. Vaihtoehtoisista tavoista tiedon ja palvelujen saantiin on pidettävä kiinni, Kärnä korostaa. Aira Grénillä ei ole älypuhelinta. Yhä useampi palvelu kysyy nykyisin älypuhelinsovellusta, jolloin palvelun saa halvemmalla. Posti tarjoaa pakettisovellusta, jonka avulla paketin saa lähetettyä 5,90 eurolla. Perinteisen postipaketin hinta on 70 prosenttia korkeampi, 9,90 euroa. Professori Kärnä tuomitsee suuntauksen. — Se epätasa-arvoistaa erityisesti ikääntyviä, joilla on työssäkäyviä pienemmät tulot. He joutuvat ostamaan vanhoja palveluja isommalla hinnalla. Aiheesta laajemmin sunnuntain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

