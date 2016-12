Uutinen

Etelä-Saimaa: Holiday Club Saimaan huoneistot on jo varattu Venäläismatkailijoita ennakoidaan tulevan paljon Etelä-Karjalaan vuodenvaihteessa. — Tammikuun ensimmäiseksi viikoksi kaikki huoneistot on jo myyty loppuun. Hotellihuoneita on vielä jonkin verran, Holiday Club Saimaan johtaja Anne Puhakainen sanoo. Puhakaisen mukaan venäläiset ovat tehneet varauksia enemmän kuin vuosi sitten. Hän ennakoi, että vuodenvaihteesta tulee edellisvuotta vilkkaampi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/04/Holiday%20Club%20Saimaan%20huoneistot%20on%20jo%20varattu/2016121592072/4