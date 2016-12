Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirmuteon todelliset syyt selviävät ehkä vasta ajan kanssa Yksi kysymys on tällä hetkellä varmaan lähes jokaisen suomalaisen huulilla. Miksi nuori mies ottaa hirvikiväärin, ajaa omalla autollaan Imatran keskustaan ja ampuu kolme ihmistä? Kynnys toisen ihmisen tarkoitukselliseen tappamiseen on jopa sodan oloissa korkea. — Vielä on mahdoton tietää, miksi tämä nuorimies on tehnyt tekonsa. Jostain syystä hänen päänsä on ollut niin sekaisin, että mies on ajautunut tällaiseen tekoon, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin nuorisopsykiatrian lääkäri Antti Lehtonen sanoo. Tekijän mielen järkkymiseen viita se, että poliisi ei ole voinut kuulutella häntä heti teon jälkeen. — Miehillä on kautta historian ollut taipumus tällaisiin väkivaltaisiin tekoihin, Lehtonen jatkaa. Tekijän oma käsitys tekojensa motiivista selviää ehkä poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä. Lehtosen mukaan aika usein tällaisten hirmutekojen taustalla on jo varhain syntynyt trauma, lapsena koettu psyykkinen ja henkinen väkivalta. Tällainen vaikeus voi estää yksilön tunne-elämän kehittymistä. — Tunne-elämän kriiseistä ei pystytä puhumaan. Esimerkiksi tilanne, jossa tyttöystävä jättää, voi olla tällaiselle nuorelle miehelle kuin maailmanloppu, Lappeenrannan ja Imatran lasten ja nuortentalojen lääkärinä toimiva Lehtonen sanoo. Lehtosen mukaan voimakasta vihaa voi aiheuttaa esimerkiksi se, että yksilö tuntee tulevansa jatkuvasti torjutuksi. — Silloin tekijä voi kokea tekonsa oikeutetuksi, Lehtonen sanoo. Hirmutekoihin johtava psyykkinen prosessi on todennäköisesti pitkä. Taustalla voi olla myös neurologisia, aivojen toimintaan liittyviä ongelmia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/04/Hirmuteon%20todelliset%20syyt%20selvi%C3%A4v%C3%A4t%20ehk%C3%A4%20vasta%20ajan%20kanssa/2016121599604/4