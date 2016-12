Uutinen

Etelä-Saimaa: Catz irtisanoi pelintekijänsä Ariel Massengalen Koripalloseura Catz Lappeenranta on irtisanonut pelintekijänsä Ariel Massengalen sopimuksen. Seuran tiedotteen mukaan Massengale ei täyttänyt hänelle asetettuja odotuksia.Massengale pelasi Catzin riveissä naisten Korisliigaa 11 ottelussa, joissa hän teki keskimäärin 13,4 pistettä, 4,7 levypalloa ja 4,4 syöttöä ottelua kohden.Catz on voittanut viisi naisten Korisliigan mestaruutta peräkkäin. Tällä kaudella lappeenrantalaisjoukkue on voittanut 12 ottelustaan puolet ja on sarjataulukossa neljäntenä, kahdeksan pistettä ykkösenä olevaa Forssan Alkua perässä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/04/Catz%20irtisanoi%20pelintekij%C3%A4ns%C3%A4%20Ariel%20Massengalen/2016121600463/4