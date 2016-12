Uutinen

Etelä-Saimaa: Vedonlyöntirikolliset ovat vakava uhka urheilulle kaikkialla, myös Suomessa Urheilun kilpailumanipulaation vastainen työ on antidopingtyön tavoin maailmanlaajuista ja jatkuvaa. Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan epärehellistä toimintaa, jolla yritetään vaikuttaa urheilukilpailun kulkuun tai sen lopputulokseen. — Kilpailumanipulaatio on vakava uhka urheilulle. Siinä on vielä se piirre, jota dopingissa ei niin ole: se on kansainvälistä ja organisoitunutta rikollisuutta. Se tekee siitä äärettömän vakavan ilmiön, Suomen urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi toteaa. Kilpailumanipulaation uhasta ja sen muodoista esitelmöitiin myös viime viikon perjantaina Suomen Palloliiton miesten Kakkosen A-lohkon sarjapalaverissa. Joutsenolaisen Kultsu FC:n edustusjoukkueen päävalmentajan Kimmo Lötjösen mukaan jokaisen suomalaisseuran on syytä ottaa kilpailumanipulaation riskit tosissaan. — Kyselemme meille tarjottavien pelaajien historiasta laajasti ja otamme huomioon myös kilpailumanipulaation ulottuvuuden. Suosittelen samaa kaikille seuroille. Näiden asioiden kanssa ei pidä olla liian naiivi, Lötjönen toteaa. Samaa mieltä on samassa palaverissa ollut PEPO Lappeenrannan miesten edustusjoukkueen päävalmentaja Mika Heino. — Voihan se olla, että jostakusta kilpailumanipulaatio Suomessa voi tuntua kaukaa haetulta. Se on kuitenkin tosi vakava juttu. Sen voin todeta varsinkin nyt, kun olen nähnyt aiheesta konkreettisia esityksiä, Heino sanoo. Suomessa tunnetuin esimerkki kilpailumanipulaatiosta on singaporelaisen Wilson Raj Perumalin kautta paljastunut vyyhti. Perumal oli osa rikollisryhmää, joka haki vedonlyöntivoittoja manipuloimalla jalkapallon seura- ja maajoukkueiden otteluita vuosien ajan ympäri maailmaa. Suomessa syndikaatin osoitettiin manipuloineen 24 Rovaniemen Palloseuran, yhtä AC Oulun ja yhtä IFK Mariehamnin ottelua vuosina 2008—2011. Tuorein julkisuuteen päätynyt kilpailumanipulaatiotapaus Suomessa on syyskuulta. Hollantilainen De Telegraaf -lehti uutisoi, että neljää helsinkiläisessä Atlantiksessa miesten Kakkosta tänä vuonna pelannutta hollantilaista jalkapalloilijaa epäillään tulosmanipulaatiosta. Pelaajat edustivat Atlantista kolmessa ottelussa ja poistuivat sen jälkeen seurasta. Työtä globaalin ilmiön kitkemiseksi tekee muun muassa myös Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol. Tuoreimmissa viikkotiedotteissaan Interpol kertoo, että Kreikassa oikeuden käsittelyssä on vyyhti, jossa yhteensä 84 jalkapalloseurojen edustajaa, jalkapalloilijaa ja tuomaria epäillään ottelutulosten järjestämisestä vuosina 2008—2011. Lisäksi Italian tennisliitto vaatii syyttäjän välityksellä ammattilaispelaaja Marco Cecchinatolle vähintään kolmen vuoden kilpailukieltoa ottelunsa tuloksen sopimisesta lokakuussa 2015. Interpol listaa tuoreita oikeuskäsittelyssä olevia kilpailumanipulaatiotapauksia myös Malesiasta, Venäjältä, Britanniasta, Etelä-Koreasta ja Zimbabwesta. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/03/Vedonly%C3%B6ntirikolliset%20ovat%20vakava%20uhka%20urheilulle%20kaikkialla%2C%20my%C3%B6s%20Suomessa/2016121592656/4