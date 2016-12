Uutinen

Etelä-Saimaa: Santeri saa olla äidin kanssa joululomalla, kun äitikin onnistui saamaan vapaata Koululaisten joululomaan mahtuu nyt yhdeksän arkipäivää. Viikonloppuihin osuvat pyhät aiheuttavat tavallistakin enemmän päänvaivaa työssä käyville vanhemmille. Lappeenrantalainen Satu Löppönen saattaa huokaista helpotuksesta. Hän sai järjestymään itselleen lomaa töistä koulujen joululomaksi, joten Kaukaan koulun toista luokkaa käyvän Santerin ei tarvitse viettää lomapäiviä yksin. Vanhempainyhdistyksessä toimiva Löppönen tuntee kuviot, joita vanhempien joululomajärjestelyihin sisältyy. — Hoidon järjestyminen riippuu perheestä. Onko siinä kaksi huoltajaa tai vain yksi, onko muuta tukiverkkoa, onko varaa palkata kotiin hoitajaa?Jos lapsella on isompia sisaruksia, hekin voivat ehkä toimia lapsenvahteina. Löppösen lomasta hyötyy myös hänen lastensa ensimmäistä luokkaa käyvä serkku. Täti on luvannut katsoa hänenkin peräänsä. Lauritsalan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Leenamari Nissi arvelee, että monessa perheessä joululoma on pulma. Itsekin hän on joutunut asiaa pähkäilemään, varsinkin silloin, kun lapset olivat alaluokilla. — Minulla ja miehelläni oli monia eri tapoja ratkaista pulma. Meillä on kummallakin aamusta ja iltapäivästä liukuva työaika. Mieheni käytti niin sanottuja pekkasvapaita ja itse käytin liukumavapaita tai lomapäiviä. Eläkeikäiset isovanhemmat olivat myös apunamme. Lappeenrannan kaupunki ei järjestä koululaisille minkäänlaista toimintaa. Perusopetusjohtaja Mari Routin tiedossa ei ole myöskään järjestöjen aktiviteetteja vanhempien pulman helpottamiseksi. — Joululomille ei toimintaa yleensäkään ole ollut siinä mitassa kuin syys- ja talvilomille ja kesäloman alkuun. Imatran koulutoimesta vastaavien tietoon ei ole tullut joululomaan tai lastenhoitoon liittyviä kysymyksiä. — Kaupunki ei ole erikseen järjestänyt koululaisille lomatoimintaa. Toki varmasti järjestöt jatkavat toimintaa ja tapahtumia myös loma-aikoina, palvelujohtaja Minna Rovio sanoo. Aiheesta enemmän lauantain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/03/Santeri%20saa%20olla%20%C3%A4idin%20kanssa%20joululomalla%2C%20kun%20%C3%A4itikin%20onnistui%20saamaan%20vapaata/2016121592205/4