Etelä-Saimaa: Sanat ja silmukat pitävät toisistaan Sukkapuikot pitävät vaimeaa kalketta. On maanantai-ilta Luumäen kirjastossa, ja kirjastonjohtaja Anita Luokkanen lukee pehmeällä äänellä Johan Bargumin novellia Kesäkissa. — Sitten oli aivan hiljaista ja kaunista. Vain aaltojen loiske rannassa. Neljä rouvaa neuloo sukkia ja lapasia. Viirivehkan kukkakin näyttää kuuntelevalta korvalta. — Niin paljon olen eläessäni neulonut, etteivät silmukoiden määrät mene kuuntelussa sekaisin, SaiPa-lapasia laativa Maj-Britt Puranen vakuuttaa. Tapahtuu pikemminkin päinvastoin. Naiset kertovat, että novellin kuuntelu auttaa keskittymään askareeseen. Luokkanen valitsi Bargumin, koska halusi tarjoilla todellisen novellin taitajan. Samalla hän tuli esitelleeksi kuulijoilleen uuden kirjailijatuttavuuden. — Novelleja tulee luettua harvoin, sukan vartta työstävä Eira Lakka myöntää. Luokkanen uskoo, ettei tämä luentailta jää Luumäellä ainoaksi. Lapsille on satutunteja, mutta aikuinenkin nauttii kuunnella, kun joku lukee kaunokirjallisuutta ääneen. Imatralla Vuoksenniskan kirjastossa Sari Toivonen luki Hilja Valtosen Vaimoke-kirjeromaania jatkokertomuksena. Hänelle vakiintui marraskuun aikana muutaman hengen kuulijakunta. — Vaimoke on kiitollinen ääneen luettava. Siinä pääsee revittelemään reippaan kielen ansiosta, Toivonen kuvailee. Hän eläytyi tekstiin ja etsi tyylin, joka ei ole sen enempää yli-innokas kuin tasapaksukaan. — Valtosella on nokkelaa sanailua, yksityiskohtia ja elävää kieltä. Helsingin kirjastossa kehiteltiin Novellikoukku-tapahtuma, jossa käsityöiltoihin yhdistetään novellien kuuntelua. Lappeenrannan pääkirjastossa ei toistaiseksi ole tavoitettu kohderyhmää sen kaltaiselle tapahtumalle, mutta se on helppo toteuttaa, jos kysyntää ilmaantuu. — Se onnistuisi vaikka ilman kirjaston henkilökuntaakin. Voisimme antaa tilat, Lappeenrannan pääkirjaston palvelujohtaja Leena Priha miettii. Joutsenon Korvenkylän kirjastossa kirjaston työntekijä Liisa Puonti on esitellyt kirjoja ja lukenut niistä pätkiä kirjaston käsityöilloissa jo yli vuoden. — Seuraavalla kerralla voinkin lukea kokonaisen novellin, Puonti lupaa. Käsityöilta 12. joulukuuta klo 17—19, Korvenkylän kirjasto, Asematie 20, Rauha. Liisa Puonti esittelee uutuuskirjoja ja lukee ääneen. Lue koko uutinen:

