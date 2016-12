Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa ja Ässät taistelevat pisteistä Kisapuistossa, Trotter palaa isäntien kokoonpanoon SaiPa kohtaa lauantaina Ässät kotikaukalossaan. Joukkueet iskevät yhteen Kisapuistossa tänään kello 17.Kaksi edellistä kamppailuaan hävinnyt SaiPa on muokannut kokoonpanojaan illan otteluun. Matti Järvisen ykköskentällisen laitaan palaa Brock Trotter, joka on ollut kokoonpanosta sivussa 17. marraskuuta lähtien. Ketjun vasemmassa laidassa jatkaa Curtis Hamilton.Myös Tero Koskiranta saa ympärilleen uudet ketjukaverit, kun Mikael Kurosen ja Tomi Leivon paikoille hyppäävät Kim Strömberg ja Joni Nikko.Puolustuksessa Lauri Taipalus nousee Simon Backmanin pakkipariksi Per Savilahti-Naganderin paikalle. SaiPan maalilla jatkaa torstaina KalPaa vastaankin torjunut Frans Tuohimaa, luukkuvahtina on Juho Ulkinuora.Lauantain ottelu on SaiPalle tärkeä, sillä lappeenrantalaiset majailevat jääkiekkoliigassa sijalla 12, viiden pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta. Yhdeksäntenä oleva Ässät on kerännyt yhdeksän pistettä SaiPaa enemmän. Lue koko uutinen:

