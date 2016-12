Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa ei jatkanut Juho Olkinuoran sopimusta Maalivahti Juho Olkinuora ei jatka SaiPassa. Olkinuoran ja SaiPan sopimus päättyi lauantain Ässät-otteluun, jossa Olkinuora toimi kakkosvahtina.Olkinuora ehti pelata SaiPan paidassa 10 liigakamppailua, joissa hänen torjuntaprosentikseen kirjattiin 90,43.— Meillä on tällä hetkellä kaksi tervettä veskaria. Olemme olleet tyytyväisiä Olkinuoran pelaamiseen, mutta asioita on jouduttu punnitsemaan monelta kantilta. Kolmella maalivahdilla jatkaminen ei olisi kokonaisuuden kannalta kovin hedelmällistä, kommentoi SaiPan urheilutoimenjohtaja Antti Tuomenoksa.SaiPan ykkösmaalivahti Jussi Markkanen on toipunut loukkaantumisestaan. Lauantain peliä Markkanen seurasi vielä katsomosta.— Jussi on ollut jäällä normaalisti, mutta olemme halunneet antaa hänelle harjoittelurauhan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/03/SaiPa%20ei%20jatkanut%20Juho%20Olkinuoran%20sopimusta/2016121597454/4